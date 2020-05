Bever gespot in haven te Streefkerk

STREEFKERK • Wim Luijk heeft op zaterdag 16 mei rond 21.00 uur in de haven van Streefkerk een bever gesignaleerd.

Hij was aan het vissen toen hij schrok van geplons in het water. Hij zag een groot dier in het water zwemmen en zag vrijwel direct aan de grote brede staart dat het om een bever ging.

Hij maakte snel een paar foto's een een filmpje. Het dier zwom naar de kant en zat daar ongeveer 5 minuten, waarna hij onder dook. Wim heeft de bever daarna niet meer gezien.