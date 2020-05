Mondkapjes kopen in Giessenburg en de Voedselbank steunen

GIESSENBURG • In Giessenburg is een aantal vrouwen mondkapjes aan het naaien. Deze kapjes zijn in diverse maten verkrijgbaar; dames, heren en kinderen en kosten 4 euro per stuk. De opbrengst van deze mondkapjes gaat naar de Voedselbank.

Wie een bijpassend mondkapje bij bepaalde kleding wil, kan de stof inleveren en dan wordt het mondkapje voor 5 euro gemaakt. Let wel op: de stof moet op minimaal 60 graden gewassen kunnen worden.

De kapjes worden verkocht bij Miek-Kado Boek-Kadoshop aan de Dorpsstraat 76 in Giessenburg.

Dit initiatief is in samenwerking met het Dorpsoverleg van Giessenburg tot stand gekomen. Inlichtingen over deze actie zijn op te vragen via 06-53192887 of dorpsoverleg@giessenburg.nl.