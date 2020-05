GVM is weer begonnen met buitenlessen

MEERKERK • Deze week is Gymnastiek Vereniging Meerkerk (GVM) gestart met de eerste lessen in de buitenlucht.

“Bereid je thuis goed voor op sporten in Corona tijd. Was je handen goed en kom zoveel mogelijk alleen naar de sportlocatie. Kom niet te vroeg, 5 minuten voor de aanvang van de les is prima, ga na de les weer direct naar huis toe. We hebben er zin in”, schrijft de gymvereniging aan haar leden.