VBOK collecteert online in gemeente Molenlanden

MOLENLANDEN • Van 17 tot 23 mei collecteert de VBOK in de gemeente Molenlanden voor de hulppost van Siriz in Rotterdam, waar (soms jonge) vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, geholpen worden. Vanwege het coronavirus vindt de collecte dit jaar volledig online plaats.

Nanja de Loos bevestigt het belang van de hulpposten. Ze werkt al jaren als maatschappelijk werkster op de hulppost in Den Haag en heeft daar al talloze vrouwen begeleid die onbedoeld zwanger waren. “Eigenlijk heeft iedere vrouw die hier aanklopt hoop voor de toekomst. Het feit dat ze hulp zoekt laat zien dat ze vooruit wil. Ik wil deze vrouwen graag ondersteunen en laten merken dat ze er niet alleen voor staan.” De hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het samen zoeken naar financiële oplossingen of het ondersteunen van een (vaak jonge) moeder bij het aankomende moederschap. Om deze hulpposten open te kunnen houden, is uw steun onmisbaar.

De collecte zal online plaatsvinden via Facebook, WhatsApp, e-mail en www.vbok.nl/online-collecte. Een gift overmaken kan ook op NL36 INGB 0002 5857 80 t.n.v. VBOK.