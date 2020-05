Molenlanden gaat niet optreden tegen ontgassen van schepen op de Lek

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden is niet van plan om op te gaan treden tegen binnenvaartschepen op de Lek die varend ontgassen.

De ChristenUnie van Molenlanden had hierover vragen gesteld vanwege de stankoverlast en de mogelijke schadelijke gevolgen van het ontgassen voor de volksgezondheid.

Binnenvaartschepen ontgassen de laadruimte van hun schepen wanneer ze een nieuwe lading gaan halen en tijdens de vaart daarheen hun lege tankruimte door ventilatie in de buitenlucht lozen. Men wil deze damp onderweg kwijtraken om te voorkomen dat deze op de laadplaats geconcentreerd vrijkomt. Ook wil men geen vermenging hebben van een oud product met de nieuwe lading.

Voor zo ver bekend zijn er geen uitgebreide gezondheidsonderzoeken uitgevoerd naar de gezondheidseffecten van de emissies van de scheepvaart. Wel is er in 2015 een kort onderzoek geweest rond vaarwegen naar de emissies van MTBE (een vluchtige en stinkende component van benzine). De conclusie was dat het om kortdurende piekbelastingen bij omwonenden gaat die naar verwachting geen significante gezondheidsschade veroorzaken. Bij de beoordeelde worst case-scenario’s zijn de grenswaarden zelden overschreden.

Langs de Lek staan 9 e-noses (elektronische neuzen) als onderdeel van het E-nose systeem Zuid-Holland Zuid. De door OZHZ gemeten benzeenconcentraties langs de Lek liggen gemiddeld op een laag niveau. Er zijn wel pieken waargenomen maar ook die liggen op een laag niveau en zijn ook nog kortdurend.

De gemeente Molenlanden heeft geen mogelijkheid om op te treden tegen varend ontgassen en is dat ook niet van plan. De gemeente verwijst naar Rijkswaterstaat en de provincie, die hiervoor bevoegd zijn.

De ChristenUnie had ook vragen gesteld over de brandweer, die mogelijk in de afgelopen weken enkele malen is uitgerukt vanwege stankoverlast. Vanuit de rapportage kan niet worden opgemaakt dat de stank werd veroorzaakt vanwege het ontgassen van een schip op de Lek, meldt de gemeente.