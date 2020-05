Tafelronde 140 reikt een digitale cheque uit aan Stichting Voor Sara

REGIO • Tafelronde 140 heeft een digitale cheque van 5000 euro uitgereikt aan Stichting voor Sara. Dit geld is geschonken omdat Kids and Cars niet door kon gaan.

De zevende editie van Kids and Cars had plaats moeten vinden op zaterdag 18 april. Dit jaarlijks evenement is voor kinderen die het wat minder hebben of vaak in het ziekenhuis verblijven. Zij staan deze dag centraal en rijden mee in bijvoorbeeld een Ferrari, Porsche of Lamborghini. Helaas mocht het dit jaar niet zo zijn vanwege COVID19. Helaas geen glimlachende en glunderende kinderen…

Maar daar blijft het helaas niet bij. Met dit evenement zou namelijk ook geld op worden gehaald voor Stichting Voor Sara. Deze stichting is eind 2016 opgericht door Bram en Emine, de ouders van Sara Verbrugge. Sara lijdt aan de ongeneeslijke spierziekte MDC1A. Kinderen met MDC1A worden over het algemeen niet oud. Bovendien brengt de spierzwakte veel beperkingen met zich mee in het dagelijks leven. Daarom zetten Bram en Emine zich met hart en ziel in voor Sara en alle andere kindjes met deze verschrikkelijke spierziekte. Door de coronacrisis viel de bijdrage voor dit goede doel ook in het water.

Tafelronde 140 Alblasserwaard baalde van de situatie. Ze zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en zijn op zoek gegaan naar een ‘potje’. Deze is gevonden in de (financiële) meeropbrengst van de Sinterklaasintocht die Tafelronde 140 jaarlijks in Papendrecht organiseert. Zodoende hebben we Stichting Voor Sara alsnog kunnen verblijden met een bedrag van 5000 euro. Een zeer welkome donatie, want vanwege de coronacrisis zijn alle acties stil komen te liggen en krijgt Stichting Voor Sara bijna geen donaties meer binnen.

Gezien de kwetsbare gezondheid van Sara zat een persoonlijke overhandiging er nu niet in, maar via een videogesprek is het alsnog gelukt om de cheque te overhandigen aan Bram Verbrugge, vader van Sara en voorzitter van de stichting.

Voor meer informatie: www.voorsara.nl.

Op de samengestelde foto staat linksboven Paul van Huuksloot, voorzitter Sinterklaas-commissie Tafelronde 140. Rechtsboven: Martijn Bakker, voorzitter KidsandCars-commissie en onder: Bram Verbrugge, oprichter Stichting Voor Sara (en vader van).