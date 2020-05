Veeneik in Wijngaarden krijgt plek langs de weg

WIJNGAARDEN • Een vorig jaar gevonden eeuwenoude veeneik in Wijngaarden krijgt een plek langs de openbare weg.

Veehouder Martin Aantjes ( 58 jaar) had er een hele kluif aan om bij het sloten in de herfst vorig jaar een grondboom uit de slootbodem op de kant te trekken. "Ik pakte hem op de kop en kon er een ketting om sjorren. Toen kwam hij helemaal los van de bodem, ongeveer een meter onder maaiveld. Ik was direct onder de indruk van de spinthoutbanen en het wortelgestel. Het was voor het eerst in mijn leven als veehouder dat ik zo'n gevaarte bij het sloten op de kant kon krijgen. Je komt wel vaker grondbomen tegen, maar meestal zitten ze muurvast."

Martin belde naar Joop Verbeeth in Giessenburg voor bemonstering en wetenschappelijk onderzoek van zijn grondboom. De Giessenburger heeft sinds begin dit jaar op vrijwillige basis een lijntje naar de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Sculptuur

Dendrochronologisch onderzoek kan zowel datering – tot op het jaar nauwkeurig – als de milieuontwikkeling tijdens de groeijaren van iedere veeneik die in de Alblasserwaard bovengronds komt, in kaart brengen. Martin: "Daarin ben ik zeker geïnteresseerd. Ik ben van plan een sculptuur van deze prehistorische veeneik aan de openbare weg te exposeren, als bezienswaardigheid voor passanten en recreanten.