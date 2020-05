Geen acties tegen illegale permanente bewoning op camping Everstein

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden zal tot 31 december 2020 niet optreden tegen illegale permanente bewoning van recreatiewoningen op campings of recreatieparken. Dat is vooral goed nieuws voor de bewoners van de chalets op camping Everstein in Hagestein.

De gemeente Vianen startte in oktober 2017 met de aanpak van onrechtmatige bewoning in deze chalets. Bewoners ontvingen een brief waarin stond dat het pand niet als hoofdverblijf mocht worden gebruikt, omdat het daar niet geschikt voor is.

Mensen die op recreatieterrein Everstein hun hoofdverblijf hadden zijn namelijk niet bekend bij de gemeentelijke administratie, was toen het argument. Ze betalen minder belasting, zorgen voor een scheve woningmarkt en handelen in strijd met het bestemmingsplan. En bovenal: wonen in een niet-brandveilig pand.

Problemen

Het huidige college van fusiegemeente Vijfheerenlanden zet de handhaving van de strenge regels nu even stil. Men hiertoe besloten na een verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken. In dat verzoek wordt aandacht gevraagd voor de problemen die (permanente) bewoners van recreatiewoningen ervaren als de gemeente onverkort doorgaat met handhaven.

Daarnaast hebben ook diverse raadsleden en diverse bewoners aan het college gevraagd om aan deze problemen aandacht te schenken. "Ook de corona-crisis speelt hierin een duidelijke rol", aldus de gemeente in een informatiebrief.

Versoepeling op termijn

Het college verwacht overigens dat de regels voor permanente bewoning op termijn zullen worden versoepeld en wellicht zelfs mogelijk wordt gemaakt. "Het is nu ongewenst om nu handhaving door te zetten voor gevallen die later mogelijk gebruik kunnen maken van die gewijzigde regels. Omdat die nadere regels en voorwaarden nog niet bekend zijn, is niet te zeggen of de gemeente Vijfheernelanden daar medewerking aan kan en/of zal gaan verlenen."