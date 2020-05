Molenlanden zoekt inspirerende ideeën in corona-tijd

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden ziet in deze corona-tijd dat er allerlei creatieve en inspirerende ideeën ontwikkeld worden vanuit de samenleving.

“Bijvoorbeeld tijdens Koningsdag zagen we activiteiten die op verantwoorde wijze verbinding tussen mensen gelegd hebben”, vertelt burgemeester Theo Segers.

“We willen graag alle ideeën en gedachten die er leven in de samenleving en bij ondernemers bundelen, zodat we daarmee elkaar kunnen inspireren en verder helpen”, vervolgt Segers. “Soms gaat het om hele simpele dingen waarmee het leven in deze tijd gemakkelijker wordt gemaakt of verbeterd.”

Het project heet ‘Molenlanden Verbindt’. “Het Coronavirus maakt dat we aan huis gebonden zijn en minder sociale contacten hebben. Daarom is het juist belangrijk om in verbinding te blijven staan met elkaar”, legt woordvoerder Audrey Baumeister verder uit.

“Met de actie ‘Molenlanden verbindt’ vragen we alle inwoners van gemeente Molenlanden, van jong tot oud en van particulier tot ondernemer, hoe zij met de huidige situatie omgaan”, vervolgt Audrey. “Nu het allemaal net even anders gaat. We willen van hen weten hoe zij bijvoorbeeld zo goed als mogelijk in beweging blijven, contact houden met hun dierbaren, anderen proberen te helpen, als ondernemer zoeken naar oplossingen of hoe zij feestdagen vieren.”

“Het mogen dus uiteenlopende verhalen en foto’s zijn die laten zien hoe inwoners en ondernemers met de huidige situatie omgaan en er het beste van proberen te maken. Van een raambezoek bij oma en opa tot een restaurant dat is gaan bezorgen. Door inwoners en ondernemers ervaringen en tips met elkaar te laten delen, hopen we dat zij elkaar inspireren en motiveren. En het laat zien dat we allemaal voor dezelfde uitdaging staan en dit zeker niet alleen doen. Alle mooie, leuke en inspirerende verhalen van inwoners en ondernemers delen we via onze gemeentepagina en social media.”

Mensen kunnen hun foto en verhaal sturen naar communicatie@jouwgemeente.nl.