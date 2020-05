Mission Belle-monument in Nieuw-Lekkerland ontvangt compliment

NIEUW-LEKKERLAND • André Hoogendoorn en Kees Stam van Mission Belle Stichting B-17G Memorial in Nieuw-Lekkerland ontvingen een door de Zuid-Hollandse kunstenaar Jolien Wesselink vervaardigd kunstwerk en 1000 euro ter ondersteuning van activiteiten die het monument ‘levend’ houden. Het geld kan besteed worden aan het beheer en behoud van het monument en de organisatie van inhoudelijke activiteiten.

De provincie Zuid-Holland en het Nationaal Comité 4 en 5 mei reikten op donderdag 30 april samen het compliment voor een oorlogsmonument uit. Juryvoorzitter en commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit: “Dit nog heel jonge, aansprekende monument is ontstaan uit een dorpsinitiatief in Nieuw-Lekkerland, de mensen onderhouden het zelf en veel schoolkinderen en toeristen bezoeken het ieder jaar. Al met al heeft de jury dat als reden gezien om te zeggen: dit jaar gaat het compliment voor een oorlogsmonument naar dit mooie monument.”

De jury heeft de inzendingen beoordeeld op een aantal punten, waaronder de wijze waarop het monument ‘levend’ gehouden wordt. Daarnaast is gekeken hoe het beheer en behoud van het monument georganiseerd is voor nu en de toekomst. De jury bestaat uit Jan van Kooten - directeur Nationaal Comité 4 en 5 mei, Mariëlle Hendriks (directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland), Gert-Jan van Rijn (conservator-educator Museon) en Jolien Wesselink (beeldend kunstenaar). De vijf Zuid-Hollandse ambassadeurs van de vrijheid hebben de inzendingen namens de provincie beoordeeld.

Kunstwerk

De winnaar heeft naast 1000 euro, ter ondersteuning van de activiteiten, het door Jolien Wesselink vervaardigde kunstwerk ‘Dansante’ ontvangen. Dit kunstwerk symboliseert vrijheid en beweging.

Nationale Viering van de Bevrijding

De provincie Zuid-Holland is in 2020 gastprovincie van de Nationale Viering van de Bevrijding. In aanloop naar 5 mei werden er verschillende projecten georganiseerd in de provincie, waaronder het compliment voor een oorlogsmonument. In verband met de maatregelen tegen het coronavirus vinden de herdenking en viering op 4 en 5 mei in aangepaste vorm plaats.