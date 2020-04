Zeventien woningen en clubhuis op locatie sportzaal Neerpolder

GIESSENBURG • De gemeente Molenlanden is van plan om zeventien woningen en een nieuw clubhuis voor speeltuin Kindervreugd te realiseren op de plaats waar nu nog sportzaal Neerpolder in Giessenburg staat.

Als onderdeel van het plan Park DoetActief in Giessenburg wordt de oude sportzaal aan de Bogerd 45 in Giessenburg afgebroken en herontwikkeld. Er komen twaalf appartementen en vijf rijtjeswoningen. Het oude clubhuis van de speeltuin wordt vervangen en het groen wordt uitgebreid.

“We hebben onlangs een inspraakronde gehouden met omwonenden en belanghebbenden uit de buurt, zoals de Dorpsraad en de speeltuinvereniging. Een ruime meerderheid kon hier achter staan”, meldt wethouder Bram Visser van de gemeente Molenlanden.

Het is nog niet precies bekend voor welke doelgroep de woningen en appartementen gebouwd gaan worden. “We mikken op het goedkopere segment. Er is in Giessenburg grote behoefte aan starterswoningen en levensbestendige woningen.”

Wanneer de gemeenteraad van Molenlanden bij de volgende vergadering instemt met het plan, zal het naar verwachting maximaal twee jaar duren voordat de plannen gerealiseerd zijn. “Dat hangt voor een groot deel af van de bezwaarprocedure”, besluit wethouder Visser.