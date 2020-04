Zorgmedewerkers en cliënten De Zes Molens in Hoornaar krijgen verrassing

HOORNAAR • De Vrienden van De Zes Molens heeft heerlijke chocolade uitgedeeld aan het zorgpersoneel, medewerkers en cliënten die werkzaam zijn en geholpen worden in de Zes Molens in Hoornaar.

De Zes Molens in Hoornaar is een woonzorginstelling voor ouderen (van De Lange Wei) en mensen met een beperking (Syndion). Aan De Zes Molens is een actieve Vriendenstichting verbonden. Met giften die zij genereren zorgen zij regelmatig voor bijzondere extra's, die in de zorg vaak meer dan welkom zijn.