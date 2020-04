Zeehond in de Lek gezien nabij Jaarsveld

LOPIK • Vogelkenner Arjan Boele wreef zich vrijdagochtend rond 08.47 wel even in de ogen. Vanaf de trektelpost De Horde zuidwestelijk van Uitweg zag hij door zijn verrekijker plots een gewone zeehond in de Lek zwemmen.

Heel kort stak het dier zijn kop boven het water uit. ''Ondanks de afstand en het slechte licht kon het niet missen! Hij of zij bleef een poosje rondhangen en zwom om 09.18 uur langs de telpost stroomafwaarts richting Jaarsveld."

Krib

Boele maakte bij de telpost een paar foto's, maar het lukte hem om de zeehond vanaf een krib nóg beter in beeld te krijgen. "Ik schatte gelukkig de snelheid en het gedrag van de zeehond goed in. Het dier kwam precies naast me omhoog bij de punt van die krib!"

Voor zover hij weet is het de eerste waarneming van een gewone zeehond in de Lopikerwaard. "Aangezien er enkele zeehonden tot in Vianen zijn gekomen, is de kans zeker aanwezig dat er al wel eens één hier gezwommen heeft. Maar ik ben nooit zo'n waarneming tegengekomen."

Verschillende plekken

Hij gaf zijn bijzondere waarneming via een app-groep door aan wat mensen 'stroomafwaarts'. Het resultaat was dat de zeehond is gezien, onder meer bij De Hem net buiten Schoonhoven en op verschillende plekken langs de Lek in de Alblasser- en Krimpenerwaard. "De laatste melding was om 17.30 uur in Krimpen aan de Lek, zo'n dertig kilometer stroomafwaarts vanaf De Horde."

Gewone zeehonden leven normaal gesproken in zee, maar kunnen ook prima overleven in een rivier. Toch had Boele, die landelijk coördinator zeldzame broedvogels is bij Sovon Vogelonderzoek Nederland, er nog nooit eentje gezien in de Lek. Hij was dan ook 'absoluut verrast'. "Het was toch een soort die ik extreem graag eens in de Lopikerwaard - en dan met name de telpost - wilde zien."