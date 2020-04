Flesje fruitsap voor gezinnen van Het Kompas

LEXMOND • Op donderdag 23 april hebben alle gezinnen van CBS Het Kompas een fles fruitsap gekregen.

De kinderen (en ouders) hebben in de afgelopen periode net als heel veel anderen thuis heel hard gewerkt en daarom was er een kleine blijk van waardering. Twee gezinnen van de school hebben een fruitonderneming in Lexmond en daar werden de flessen ingekocht. De leerkrachten brachten de flessen rond en spraken de wens om gezond te zijn en blijven uit.