Aangepaste onthulling gedicht 'Dichter bij de Polder'

BRANDWIJK • De Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja onthulde deze week zijn gedicht 'in de vloedkamer van mijn kruin' tegenover de Hervormde Kerk in Brandwijk.

De Lionsclub Alblasserwaard Souburgh toonde hiermee haar 18e gedicht van het project 'Dichter bij de Polder'. Met deze in brons gegoten gedichten willen zij de aandacht richten op de bijzondere kwaliteiten van het Alblasserwaards landschap. Waar normaal een grote groep genodigden zich met een glas goede wijn in de hand elkaar ontmoeten om het gedicht aan de openbaarheid prijs te geven was nu, in deze bijzondere tijd, alleen de dichter en een cameraman te zien die op gepaste afstand de plechtigheid op film zetten.

Deze korte film wordt nu aan de oorspronkelijk genodigden verzonden en via de media verspreid. Een bijzonder gebeurtenis in een bijzondere tijd. Wie meer wil weten over dit mooie project kan even googlen naar 'Dichter bij de Polder' voor een overzicht van de gedichten, die heel goed tijdens een fiets- of wandeltocht te zien zijn.

Het gedicht dat deze week onthuld is:

in de vloedkamer van mijn kruin

duid ik ruis die door oren waait

hang ik schuld en angst aan gevolg

verbind ik hoop daad en betekenis

geen zin leeft lang in een koud heelal

daarom luister ik naar ruis - fluister

voor mij uit woorden die wind

goedertierend door takken zaait