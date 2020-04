Wellantcollege, Citaverde en Helicon gaan samen verder

OTTOLAND • Het Wellantcollege, Citaverde en Helicon gaan vanaf 1 januari 2021 samen verder als unieke blauw-groene onderwijsorganisatie voor vmbo, mbo en 'leven lang ontwikkelen'.

Daar hebben de bestuurders van de drie organisaties op woensdag 15 april om 11.00 uur voor getekend. Ze deden dat vanwege corona-maatregelen niet live, maar in een livestream. Alle 2135 medewerkers waren uitgenodigd om er op afstand bij te zijn.

Krachten bundelen

"Samen zijn we dé experts in onderwijs over lucht en water en de groene leefomgeving", lichtte Titia Bredée, voorzitter College van Bestuur van Helicon vooraf toe. "We hebben onze blauw-groene sporen verdiend en we hebben een antwoord op de vraagstukken voor de toekomst, zowel in de groene regio's als in de grootstedelijke omgeving. In die gebieden zijn we met 53 locaties, 21.000 leerlingen en studenten en 2100 onderwijsprofessionals samen volop actief."

"Door samen verder te gaan, bundelen we krachten en kennis. Daarmee kunnen we onze onderwijskwaliteit verder versterken en zo - ook in de toekomst - ons unieke, persoonlijke onderwijs blijven bieden. Dat betekent dat onze scholen kleinschalig blijven en onze docenten 'gewoon' onze leerlingen en studenten allemaal bij hun naam kunnen blijven noemen."

De intentie

De drie partijen leveren in juni van dit jaar de Fusie Effectrapportage in bij het Ministerie van OCW. In de planning volgt op 1 januari 2021 een besturenfusie, op dat moment wordt ook de naam van de nieuwe organisatie bekend gemaakt, die dan werkgever wordt van alle 2135 onderwijsprofessionals. De nieuwe organisatie gaat van start op 1 augustus 2021.