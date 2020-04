'Nog nooit zo vroeg in het jaar gehooibouwd'

HEI- EN BOEICOP • Boer Jan Verhoef uit Hei- en Boeicop heeft afgelopen zaterdag op de ouderwetse gehooibouwd; met pakjes.

"Dat is bij mijn weten nog nooit eerder zó vroeg in het jaar gebeurd", vertelt Jan. "Vorig jaar was het twee weken later in het jaar dat we de eerste hooibouw hadden."

Volgens Jan is het mogelijk om nu al te hooibouwen doordat het eerst goed heeft geregend, terwijl het in de afgelopen weken juist droog is geweest. "Daardoor is het land nu al begaanbaar met de machines."