Ziekenhuisopnamen vanwege corona stabiel in Molenlanden en Vijfheerenlanden

REGIO • Het aantal ziekenhuisopnamen in verband met corona is in de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden stabiel. Op woensdag 8 april zijn 15 mensen vanuit Molenlanden en 20 mensen vanuit Vijfheerenlanden opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona.

In Alblasserdam en Papendrecht is het aantal ziekenhuis licht gestegen. Vanuit Papendrecht liggen 4 mensen in het ziekenhuis met corona en vanuit Alblasserdam 7. In beide dorpen is dat 1 meer dan de dag ervoor.

In Molenlanden zijn op woensdag 8 april 49 mensen positief getest op corona, in Alblasserdam 15 en in Papendrecht 21. In Molenlanden zijn 3 mensen overleden als gevolg van het virus, in Alblasserdam 1 en in Papendrecht 2.

Landelijke cijfers

Op woensdag 8 april zijn er volgens het RIVM in heel Nederland 308 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 147 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Er zijn grote regionale verschillen in de epidemie. In Nederland zijn tot nu tot 20.549 bevestigde besmettingen gemeld. De meeste mensen die positief zijn getest op het nieuwe Coronavirus wonen in de provincie Noord-Brabant. Bijna een kwart van het totaal aantal bevestigde besmettingen in Nederland betreft inwoners van de provincie Noord-Brabant (4.799 bevestigde besmettingen). De provincie Groningen is met 227 positief geteste personen de provincie met het minste aantal besmettingen, 1,1% van het totaal aantal besmettingen, op de voet gevolgd door de provincies Drenthe (232, 1.1%), Friesland (260, 1,3%) en Flevoland (293, 1,4%).

Deze verschillen zijn te verklaren doordat de verspreiding van het nieuwe coronavirus niet overal in Nederland gelijk is. In Noord-Brabant lijkt de epidemie af te vlakken. Het aantal meldingen in het noorden van Nederland is stabiel laag.

Er wordt sinds 6 april meer getest. De uitbreiding van het testen is bedoeld voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, zoals huisartsen, verpleeghuismedewerkers, medewerkers gehandicaptenzorg of thuiszorgmedewerkers. Ook worden er meer patiënten getest met een hoog risico op ernstig verloop van een coronavirusinfectie, zoals ouderen en mensen met een bestaande ziekte of aandoening.

Doordat er meer getest wordt zullen er waarschijnlijk ook meer positief geteste patiënten gevonden worden. Een toename in het aantal meldingen betekent dus niet dat de ziekte zich sneller verspreidt.