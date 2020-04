Insprekers vergaderingen VHL moeten zich eerder melden

VIJFHEERENLANDEN • De politieke vergaderingen in corona-tijd vragen allerlei aanpassingen en veranderingen die tot voor kort niet voorzien waren. De nieuwste aanpassing in de gemeente Vijfheerenlanden is de regel dat insprekers voor vergaderingen zich wat eerder moeten melden.

Waar een inwoner van de gemeente zich tot voor kort pas vijf minuten voor de aanvang van een commissievergadering hoefde te melden, moet hij of zij nu uiterlijk twaalf uur voor de aanvang van de vergadering zich melden. Op deze wijze kan de bijdrage vanuit de bevolking op goede wijze verwerkt worden in de vergadering, die niet bezocht kan worden door publiek.

Komende week staan er twee commissievergaderingen op de planning in de gemeente Vijfheerenlanden. Op dinsdag 14 april is de Commissie Ruimte Verkeer en Economie (RVE) en op woensdag 15 april de Commissie Welzijn Onderwijs en Sport (WOS) en Algemene Zaken (AZ).

Voor meer informatie: www.vijfheerenlanden.nl/Bestuur.