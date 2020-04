Vaccinatiecampagne meningokokken voor veertienjarigen

REGIO • Vanaf 20 april organiseert Jong JGZ een vaccinatiecampagne meningokokken ACWY voor jongeren die geboren zijn in 2006. Op advies van het RIVM gebeurt dit op korte termijn, omdat meningokokken W momenteel nog circuleert in Nederland.

In verband met het coronavirus gebeurt het vaccineren kleinschalig op consultatiebureaus. Jongeren krijgen een uitnodiging thuisgestuurd.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn groepsvaccinaties in heel Nederland onlangs uitgesteld. Omdat meningokokken W momenteel nog circuleert adviseert het RIVM dringend om de vaccinatie meningokokken ACWY nog vóór 1 juli 2020 aan veertienjarigen aan te bieden. Daarom organiseert Jong JGZ vanaf 20 april aanstaande een vaccinatiecampagne.

Individuele oproep

Jongeren die geboren zijn in 2006 en wonen in Zuid-Holland Zuid ontvangen binnenkort een uitnodiging per post van Jong JGZ. Om lange wachtrijen bij het vaccineren te voorkomen, worden jongeren individueel uitgenodigd op het consultatiebureau bij hen in de buurt.

Voorzorgsmaatregelen

Om het vaccineren veilig te laten verlopen worden jongeren gevraagd om rekening te houden met het volgende:

• Kom hooguit met één (klachtenvrije) begeleider. Neem dus geen broers, zussen of anderen mee.

• Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.

• Draag een shirt met korte mouwen, zodat de prik snel gezet kan worden.

• Kom op de tijd die in de uitnodiging staat. Zo worden onnodige wachtrijen voorkomen.

• Blijf thuis bij klachten: koorts, keelpijn, kortademigheid, hoesten of verkoudheid (niezen, loopneus, verhoging tot 38 graden). Blijf ook thuis als een huisgenoot koorts heeft.

Daarnaast zet Jong JGZ extra medewerkers in voor het bewaren van voldoende afstand tussen iedereen, wordt er extra schoongemaakt tussen het vaccineren door, worden er geen handen geschud en blijven zieke medewerkers thuis.

Actuele informatie en veelgestelde vragen rondom de vaccinatiecampagne meningokokken is te lezen op www.jongjgz.nl/vaccinaties.