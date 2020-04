Corona-ziekenhuisopnamen stijgen in Vijfheerenlanden, stabiel in Molenlanden

REGIO • Het aantal ziekenhuisopnamen vanuit de gemeente Vijfheerenlanden is in de afgelopen 24 uur toegenomen met drie personen. Dat meldt het RIVM in haar dagelijkse update op maandag 6 april. In Molenlanden is het aantal stabiel gebleven.

Vanuit de gemeente Molenlanden liggen op maandag 6 april 14 mensen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus. Dit aantal is stabiel sinds vrijdag 3 april.

Ook in Papendrecht en Alblasserdam zijn de aantal in het afgelopen weekend niet veranderd. Er liggen vijf mensen uit Alblasserdam met corona in het ziekenhuis. Vanuit Papendrecht wordt melding gemaakt van drie inwoners die met de indicatie corona zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Landelijke cijfers

De landelijke cijfers van maandag 6 april zijn als volgt:

• Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 7.135 (+260)

• Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.867 (+101)

• Het totaal aantal positief geteste patiënten: 18.803 (+952)

Voor meer informatie: www.rivm.nl.