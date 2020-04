Koolmonoxidevergiftiging jonge inwoner Brandwijk na roken waterpijp

Young man with tongs kindle the coal at hookah bar. Shisha tobacco smoke. (Foto: stockfoto)

BRANDWIJK • Waterpijp roken kan zeer gevaarlijk zijn; een jonge inwoner van Brandwijk kwam daar afgelopen week op harde wijze achter. Hij liep na het roken van een waterpijp een ernstige koolmonoxidevergiftiging op.

Hij had op een vakantie in Spanje wel eens eerder een waterpijp gerookt, maar het besluit om dat vorige week nog een keer te doen pakte bijna helemaal verkeerd uit. Begin vorige week stapte hij samen met een vriend het ouderlijk huis in Brandwijk binnen. Zijn moeder ziet meteen dat er iets mis is. "De alarmbellen gingen bij mij meteen af. Hij zag lijkwit. Ik vroeg: 'Wat hebben jullie uitgespookt?' Opeens zakte hij in elkaar, zijn lippen werden ook helemaal wit."

De jonge Brandwijker reageert niet meer en zijn moeder belt meteen 112. Na een halve minuut komt hij weer bij kennis, verdwaasd en duf. "Via 112 werd ik doorverbonden met de spoedlijn van onze eigen huisarts. Die vertrouwde het niet en liet een ambulance komen om hem naar het ziekenhuis te brengen."

Zuurstof

In de ambulance wordt hij aan een monitor gelegd en krijgt hij zuurstof toegediend. "Ik mocht vanwege de coronamaatregelen niet meerijden, dus ben ik er achteraan gereden. Voor mijn gevoel ging het gewoon om een extra controle, was er niet zoveel aan de hand."

Dit blijkt een te positieve inschatting. Op de eerste hulp wordt besloten dat hij opgenomen moet worden. Hij krijgt dan nog steeds zuurstof. Uit het bloedonderzoek blijkt dat hij een koolmonoxidevergiftiging heeft opgelopen. Achter uur lang krijgt hij vijftien liter zuurstof toegediend om de bloedbanen te reinigen. "Gelukkig was hij steeds goed aanspreekbaar, al was hij wel duizelig en had hij hoofdpijn."

Geluk

De artsen stellen achteraf dat de jonge Brandwijker veel geluk heeft gehad. "Het roken van een waterpijp is echt een sluipmoordenaar. Als de huisarts niet zo adequaat had gehandeld, had ik hem waarschijnlijk nijdig naar zijn kamer gestuurd en waren de gevolgen anders geweest. Daar denk ik maar liever niet aan. Het ging trouwens om een gewone waterpijp met een smaakje; er was geen sprake van drugs of toegevoegde nicotine."

Voor moeder en zoon is één klap wel duidelijk dat het roken van een waterpijp verre van onschuldig is. "De schrik zit er bij ons allemaal goed in. Ik hoop zoiets nooit meer mee te maken." En het slachtoffer zelf: "Ik ben er behoorlijk van geschrokken. Het is bizar dat je van een paar trekjes dood kunt gaan als je er niet op tijd achterkomt."

GGD

Dat het roken van een waterpijp niet ongevaarlijk is, onderstreept ook de GGD. 'Het roken van een waterpijp zorg op de korte termijn voor een verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk, versnelde ademhaling, verminderde longfunctie en mogelijk infectiegevaar.'

De GGD noemt daarnaast expliciet het gevaar van een koolmonoxidevergiftiging. 'Bij het roken van een waterpijp komt er koolmonoxide vrij. Door de koolmonoxide die vanuit de rook in je bloed komt, kan je conditie slechter worden.'