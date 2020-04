Sticky Chapters maakt videoboodschappen als afscheid van middelbare school

HOOGBLOKLAND • Leerlingen ondanks de coronacrisis toch een onvergetelijk afscheid meegeven van hun middelbare school: die oplossing biedt Sticky Chapters uit Hoogblokland.

Toegegeven, ook Jessy van der Vlist vond dat afscheid destijds niet de meest spectaculaire gebeurtenis tijdens zijn tienerjaren. Een aula vol met medeleerlingen, ouders en leerkrachten, toespraken aanhoren, je diploma in ontvangst nemen; het is een vanzelfsprekend programma wat wordt afgewerkt.

"Maar achteraf is het toch een heel bijzondere herinnering, waar ik vaak aan terugdenk", vertelt de eigenaar van creatief bureau Sticky Chapters. "Leraren die eerlijk vertelden wat ze van je vonden, het voor de laatste keer op school zijn; nu besef je dat nog niet, maar later blijkt het toch echt wel waardevol."

Nestlé

Door de coronamaatregelen krijgen scholieren die herinnering nu niet mee. Jessy, onder meer gespecialiseerd in het maken van video's voor opdrachtgevers als de Rabobank, Nestlé en restaurant De Beren, zocht en vond daarvoor een oplossing: de school zelf video's voor hun leerlingen op te laten nemen. "Een rector of een mentor kan dan op deze manier toch afscheid nemen, een persoonlijke boodschap meegeven en hen veel succes toewensen in hun verdere leven", licht Jessy toe.

Er zijn daarbij twee opties. De Hoogbloklandse ondernemer kan zelf langskomen om het filmen op zich te nemen, maar de school kan er ook voor kiezen dat zelf te doen. "Ik lever dan de materialen af en zorg voor instructievideo's, om uit te leggen hoe je zo'n video maakt. In beide gevallen neem ik het monteren van het filmmateriaal wel op me."

Kostendekkend

Gratis is dit nieuwe onderdeel van Sticky Chapters niet, maar voor Jessy is commercieel succes in dit geval zeker geen doel. "De bedragen die ik vraag zijn hooguit kostendekkend; voor leerlingen die eindexamen moesten doen valt al zoveel weg. Ik hoop hiermee een deel van het traditionele afscheid van de middelbare school toch mogelijk te maken."

Voor meer informatie: www.stickychapters.nl/videoboodschap