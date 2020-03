Tien besmette coronapatiënten erbij in Vijfheerenlanden, vier in Molenlanden

REGIO • Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Vijfheerenlanden is de afgelopen 24 uur met tien toegenomen tot 46, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Gisteren kwamen er al negen coronapatiënten bij.

In Molenlanden is het aantal besmettingen van 19 naar 23 gegaan. Alblasserdam en Papendrecht bleven stabiel met allebei 7 coronapatiënten.

Klik hier op de kaart voor de cijfers per gemeente



Tot mijn verdriet opnieuw een overledene aan corona in @5heerenlanden. Heel veel sterkte aan de nabestaanden.

Ook weer 9 nieuwe geregistreerde besmettingen erbij.



Mensen:

- blijf thuis

- houd afstand

- kom niet in groepen bij elkaar



Blijf gezond! — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) March 30, 2020

Overzicht aantallen in Nederland

• Het totaal aantal positief geteste patiënten: 11.750 (+884)

• Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3990 (+507)

• Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 864 (+93)

Afvlakking

Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking.

In Noord-Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

(bron: RIVM)