Enige file in het land: op A15 bij Sliedrecht

ALBLASSERWAARD • Rijkswaterstaat maakte maandagochtend melding van de 'enige file in het land': op de A15 bij Sliedrecht.

Het verkeer stond stil op rijbanen in de richting van Gorinchem. De oorzaak was een vrachtwagen met pech bij Sliedrecht-West. De rechterrijstrook werd afgesloten. Er was sprake van vertraging vanaf Alblasserdam.