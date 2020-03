Lichte stijging aantal coronabesmettingen in regio

REGIO • In de gemeente Vijfheerenlanden is het aantal coronabesmettingen sinds gisteren gelijk gebleven op 24. In de gemeente Molenlanden steeg het aantal bewezen besmettingen van 16 naar 17.

De cijfers zijn niet representatief voor het daadwerkelijke aantal besmettingen, omdat lang niet iedereen met verschijnselen ook getest wordt.

Overzicht aantallen

Landelijk zien de cijfers er als volgt uit:

Het totaal aantal gemelde positief geteste patiënten: 8603 (+1172)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2500 (+349)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 546 (+112)

Op de overzichtskaart van het RIVM is de verspreiding van corona over Nederland te zien.

Noodverordening

In een bericht dat burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden op Twitter plaatste, is te lezen dat inmiddels ook een noodverordening in werking is getreden.

Sinds vandaag van kracht: een nieuwe noodverordening. We hopen hem niet vaak nodig te hebben. Gelukkig lijkt mij bijna iedereen de ernst te zijn doorgedrongen. #houdafstand https://t.co/G1ieawdTOO — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) March 27, 2020

De nieuwe noodverordening, die maandag door minister Grapperhaus werd aangekondigd in een persconferentie over het coronavirus, is vanaf nu van kracht. Dat laat de Veiligheidsregio Utrecht weten.

Hierdoor hebben burgemeesters meer bevoegdheden om maatregelen te nemen wanneer mensen zich niet aan de richtlijnen van het RIVM houden.