Drugsafval gedumpt in Bleskensgraaf en Sliedrecht

ALBLASSERWAARD • Waterschap Rivierenland constateerde dinsdag en woensdag twee dumpingen van drugsafval in de Alblasserwaard.

Een daarvan was aan de Elzenweg te Bleskensgraaf, de andere op de kruising van de Zwijnskade en de Broekseweg in Sliedrecht. Degenen die iets gezien hebben kunnen dat melden via waterschaprivierenland.nl/contact.