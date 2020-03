Zelfbediening bij tweedekanswinkel Bob-Shop in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Tweedekanswinkel Bob-Shop in Molenaarsgraaf heeft buiten de winkel in winkelcentrum Molenwaard een aantal artikelen te koop aangeboden. Klanten kunnen zichzelf bedienen.

De winkel is vanwege de coronamaatregelen voorkomen, maar de vrijwilligers willen op deze manier toch klanten de kans geven tweedehands artikelen uit te zoeken. Het gaat om zelfbediening; het verschuldigde bedrag moet achtergelaten worden in een geldkistje. 'We proberen steeds te wisselen met de spullen en vertrouwen op u eerlijkheid', zo laten de vrijwilligers weten. 'De opbrengst is tenslotte voor een goed doel!'