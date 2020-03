Actie om kaartjes te sturen naar bewoners en personeel Open Vensters

AMEIDE • Bloemsierkunst Kersbergen in Ameide is een actie gestart om bewoners en verzorgend personeel in Open Vensters in Ameide een hart onder de riem te steken.

Op Fadebook roept Ron Kersbergen van de bloemenzaak inwoners van Ameide en Tienhoven aan de Lek op om een kaartje te sturen als blijk van waardering aan het verplegend personeel en om aan de bewoners te laten weten dat ze niet vergeten worden. De kaartjes die in de winkel van Bloemsierkunst Kersbergen aan de J.W. van Puttestraat 2 worden geschreven en afgegeven, zullen door het bedrijf worden afgegeven bij Open Vensters.

In het verzorgingshuis worden geen kerkdiensten en culturele activiteiten meer gehouden. Ook familiebezoek is in de meeste gevallen niet langer mogelijk.