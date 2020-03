Opnieuw stijging coronapatiënten in de regio

ALBLASSERWAARD • Het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is in de afgelopen 24 uur licht gestegen.

Dat blijkt uit de cijfers van het RIVM, die haar dagelijkse update halverwege de middag gedaan heeft.

In Alblasserdam is het aantal patiënten al enkele dagen stabiel op 4 personen. In Molenlanden is omhoog gegaan van 11 gevallen op maandag 23 maart naar 13 gevallen op dinsdag 24 maart. In Papendrecht zijn op maandag 23 maart 5 mensen besmet met het virus. Evenveel als een dag ervoor. In de gemeente Vijfheerenlanden is het aantal coronapatiënten de afgelopen dagen aan het stijgen: zondag 22 maart waren het er 10, maandag 23 maart 12 en dinsdag 24 maart 18.

Voor meer informatie: www.rivm.nl/coronavirus-kaart-van-nederland-per-gemeente.

Sinds gisteren zijn landelijk gezien 811 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 5560. Onder hen zijn 1495 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

63 patiënten zijn sinds de vorige update gemeld als overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 276 mensen gemeld als overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1739 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (758) en Noord-Holland (740).