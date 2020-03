Klokradio gaat weer live uitzenden

MOLENLANDEN/ALBLASSERDAM • De lokale omroep Klokradio heeft vorige week vanwege het coronavirus haar live-programma's moeten stoppen. Met circa 170 medewerkers zou de kleine radiostudio al snel een bron van besmetting kunnen gaan vormen. Er moesten snel maatregelen komen om dit te voorkomen.

Inmiddels zijn er technische aanpassingen in de studio gemaakt, ook zijn er diverse organisatorische maatregelen getroffen. Deze maken het mogelijk weer veel programma's op te starten. Niet altijd in ongewijzigde vorm, want in de studio worden maar drie medewerkers tegelijk toegelaten. Gasten worden noodgedwongen geweerd; interviews zijn alleen telefonisch. Ook het zelf radio maken door schoolklasjes is niet meer mogelijk.

Er zijn in de afgelopen periode veel reacties ontvangen. Vanuit de luisteraars die begrip toonden voor de noodzaak van de maatregelen, maar dit toch ook betreurden. Vanuit de vele medewerkers, allen vrijwilligers, die aangaven juist in deze tijd door te willen gaan. Klokradio is er niet alleen om de inwoners te voorzien van lokale informatie, maar om ook in deze moeilijke tijden te troosten, bemoedigen en verstrooien.

Juist de verzoekplatenprogramma's op de woensdag en zondag (kerken) als op de donderdag (Bertus Bolknak) werden gemist. Deze geven luisteraars de mogelijkheid om hun naasten te feliciteren of beterschap te wensen. Te laten merken dat aan een ander wordt gedacht. Op zondagochtend blijft Kerkklokradio de kerkdiensten uit de regio uitzenden. Maar vanwege het ontbreken van sportwedstrijden zal Klokradio Sport op zaterdagmiddag geen doorgang kunnen vinden.

Naast deze programma's zullen ook weer tal van andere uitzendingen starten. Via de website www.klokradio.nl houdt de omroep ieder op de hoogte van de actuele programmering.