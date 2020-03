Vrienden Dompelaar derde bij ING-campagne

GROOT-AMMERS • Stichting Vrienden van de Dompelaar eindigde in de ING campagne 'Help Nederland vooruit' als derde in de regio Groene Hart.

Het zwembad kreeg 21 maart een cheque van 2000 euro. "Met deze donatie willen we een mindervalide trap aanschaffen zodat ouderen makkelijker het bad in kunnen komen", zegt Peter Kwakernaak, voorzitter van Vrienden van de Dompelaar.

Zwembad de Dompelaar deed voor de eerste keer mee aan de campagne die voor de vijfde keer door het ING Nederland Fonds werd georganiseerd. Nadat er was aangemeld, bleven er 250 initiatieven over in Nederland. Het Ammerse zwembad voerde actief campagne en dat resulteerde in een mooie cheque.

Peter vervolgt: "Wat we gedurende de campagne niet konden vermoeden, is dat het bekendmaken van de stemmen en donaties zou plaatsvinden in een nieuwe realiteit. Heel Nederland merkt de effecten van het coronavirus. Daardoor wordt het eens te meer duidelijk dat we het met elkaar moeten doen. Zo ook het openhouden van het zwembad in Groot-Ammers. We kunnen al jaren rekenen op een trouwe groep vrijwilligers die zich belangeloos inzet. Deze donatie is een mooi steuntje in de rug om ons enthousiast in te blijven zetten en het zwembad nog aantrekkelijker te maken voor de regio."