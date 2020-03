Molenlanden roept op om corona-initiatieven te delen

MOLENLANDEN • Naast de vervelende gevolgen van het coronavirus, ontstaan er als tegenbeweging veel mooie initiatieven in de samenleving. Stichting Welzijn Molenlanden brengt de initiatieven in Molenlanden in beeld in samenwerking met de gemeente en roept op om die initiatieven te delen.

Het zijn initiatieven die erop gericht zijn om, op allerlei manieren, iets voor een ander te doen. Inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben, weten zo waar zij terecht kunnen. En vrijwilligers kunnen zich aanmelden als zij iets voor een ander willen betekenen. Het overzicht van de initiatieven in Molenlanden staat op www.molenlanden.nl/coronahulp.

Samenbrengen

Dagelijks wordt het overzicht bijgewerkt met wat er bekend is. "We merken dat er al veel mooie initiatieven zijn, maar dat inwoners hier niet altijd van weten", zegt Marlous Fieret van Stichting Welzijn Molenlanden. "Daarom roepen we inwoners op om hun initiatief te delen. Tegelijkertijd horen we steeds vaker dat mensen graag iets voor een ander willen betekenen. Dat willen we samenbrengen."

Oog voor elkaar

Zo kunnen inwoners via dorpsberaad Noordeloos ondersteuning bieden aan anderen door boodschappen te doen. En zet de Hervormde Gemeente Goudriaan vrijwilligers in om bijvoorbeeld iemand te bellen, gewoon om te vragen hoe het gaat.

Wethouder Lizanne Lanser: "Het is hartverwarmend om te zien dat inwoners oog hebben voor elkaar. Ouderen en zieken wordt geadviseerd om binnen te blijven en geen bezoek te ontvangen. Begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook verdrietig. Dat we samen zoeken naar manieren om deze groep inwoners niet te laten vereenzamen en te helpen in deze verwarrende tijd, doet me ontzettend goed."

Initiatieven delen

Iedereen die zelf een initiatief heeft en dat wil delen, kan mailen naar info@welzijnmolenlanden.nl.

Ook als inwoners of organisaties vragen hebben over vrijwilligerswerk en corona, kunnen ze contact opnemen met Stichting Welzijn Molenlanden via info@welzijnmolenlanden.nl of Marlous Fieret via 06-38067170.