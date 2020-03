Wie trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat heeft de plicht zowel elkaar als de eventuele kinderen financieel te onderhouden. Ook als je uit elkaar gaat, en dat gebeurt helaas nog veel.

Een relatie ga je aan voor een langere tijd en in veel gevallen komen er dan ook kinderen. De geregistreerd partnerschap kosten zijn tussen de vijfhonderd en tweeduizend euro, afhankelijk van het tarief van de notaris en daarmee is de zaak beklonken.

Helaas zijn niet alle relaties 'voor altijd' en gaan ook veel partners uit elkaar die weliswaar niet getrouwd waren, maar wel een verbintenis op papier aangegaan zijn zoals het geregistreerd partnerschap.

Bij trouwen spreken we over scheiden en moet de rechter eraan te pas komen, bij een geregistreerd partnerschap ontbinden hoeft dat niet, maar blijft wel de plicht bestaan om elkaar financieel bij te staan.

Ouders, gescheiden of niet, moeten kind financieel onderhouden

Als ouders ben je verplicht om jongeren tot en met 18 en jongmeerderjarigen tot hun 21ste in de kosten van levensonderhoud en studie te voorzien. Dat geldt niet alleen voor ouders, maar ook voor gescheiden stellen, ouders die niet meer bij elkaar wonen. En of het kind nu studeert, werkt, thuis- of uitwonend is, de onderhoudsplicht blijft bestaan.

De kosten voor levensonderhoud en studie komen op hetzelfde neer als 'de kosten van verzorging en opvoeding'. De (kinder-)alimentatie loopt dus gewoon door tot het kind 21 wordt. Het enige verschil is dat de alimentatie vanaf de 18e verjaardag rechtstreeks aan het kind betaald moet worden. Daar is geen nieuwe uitspraak van de rechter voor nodig.

Na 21ste jaar moet kind studie kunnen afmaken

Als er onenigheid ontstaat over het bedrag kan een rechter uitsluitsel geven. Stel dat het kind er wat de studie betreft met de pet naar gooit, of het kind zich misdraagt, dan kan de rechter de bijdrage zelfs intrekken. Dat is echter alleen maar in extreme situaties het geval.

Als het kind 21 jaar is vervalt de bijdrage van ouders in levensonderhoud, maar als het kind een studie wil afmaken moeten ouders het kind daartoe in staat stellen. Ook als ze ouder dan 21 jaar zijn.