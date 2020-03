Molenlanden bereid om alleenstaande asielkinderen op te vangen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden is bereid om alleenstaande, minderjarige asielkinderen op te vangen die op dit moment op de Griekse eilanden verblijven.

Daarmee geeft de gemeente gehoor aan de oproep van Stichting VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children. Het gaat in totaal om een opvangplaats voor ongeveer 500 kinderen.

Op de Griekse eilanden leven duizenden alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen. De grootste groep is tussen 14 en 18 jaar. Hun ouders sturen hen vooruit, omdat alleen zij nog kans maken op een asielvergunning. De kinderen zijn extreem kwetsbaar. In de vluchtelingenkampen zijn nauwelijks voorzieningen. De omstandigheden zijn erbarmelijk. Bovendien zijn er signalen van seksuele uitbuiting en het verhandelen van deze kinderen. Sommige kinderen verdwijnen zelfs helemaal uit het zicht.

Doel

Door de gemeenten te mobiliseren, hopen Stichting VluchtelingenWerk, Stichting Vluchteling en Defence for Children dat Nederland gehoor geeft aan de oproep van Griekenland aan de EU om 2500 kinderen op te vangen uit de overvolle vluchtelingenkampen. Deze oproep dateert al van oktober 2019.

Tot op heden heeft Nederland geen gehoor gegeven aan deze oproep, in tegenstelling tot landen als Frankrijk, Finland en Luxemburg. In EU-verband is wel gesproken over deze kinderen, maar dit leidde niet tot een eensluidende uitspraak.

Molenlanden geeft gehoor

De gemeente Molenlanden wil de regering oproepen zorg te dragen voor een veilige opvang van de kinderen in het algemeen. Dat kan in Nederland maar hoeft niet. Door gehoor te geven aan de oproep van Stichting VluchtelingenWerk, Stichting Vluchteling en Defence for Children reikt de gemeente Molenlanden de hand naar de Staatssecretaris en laat zien dat Molenlanden zich het lot van de vluchtelingenkinderen aantrekt. De situatie kan zo niet langer voort blijven bestaan.

Opvang

Als het kabinet besluit tot de opvang van alleenstaande, minderjarige kinderen in Nederland zal de gemeente Molenlanden samen met VluchtelingenWerk en Stichting Nidos in overleg treden over de concrete invulling hiervan voor Molenlanden. VluchtelingenWerk voert voor de gemeente de begeleiding van meerderjarige statushouders uit, maar heeft zich bereid verklaard om ook haar rol te pakken als Molenlanden alleenstaande, minderjarige vreemdelingen gaat opvangen.

Stichting Nidos is een onafhankelijke voogdij-instelling die, op grond van de wet, de voogdijtaak uitvoert voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het uitvoeren van dit opvangproject vraagt om een gedegen voorbereiding en dus ook om de inzet van ambtelijke capaciteit. De inzet van ambtelijke capaciteit gaat ten koste van andere doelstellingen van de gemeente (tijdelijk minder inzet op deze doelstellingen). Ook zullen er voldoende financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld door het Rijk en de gemeente.

Wanneer het zover komt, is de gemeente tevens afhankelijk van de bereidwilligheid van inwoners om deze kinderen in huis te nemen (pleegouders) en de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers voor de (aanvullende) begeleiding van deze kinderen.