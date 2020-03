Geen bezoek meer toegestaan in verpleeghuizen en woonzorgcentra van Rivas

REGIO • Bewoners van de Rivas-verpleeghuizen en -woonzorgcentra mogen geen bezoek meer ontvangen. Dezelfde maatregel geldt voor bezoek van cliënten van de afdeling Revalidatie & Herstel in Sliedrecht (locatie Waerthove), in Dordrecht en Gorinchem (locatie Het Gasthuis).



De maatregel geldt tenminste tot 6 april. Rivas meldt: 'Wij begrijpen dat dit voor familie ingrijpend is. We nemen deze maatregel om het aantal contacten te beperken. Hiermee verkleinen we de kans dat een bewoner besmet raakt met het coronavirus. Het is dus een noodzakelijke stap om onze bewoners te kunnen beschermen'.

Er is geen bezoek mogelijk, tenzij er zwaarwegende afwegingen zijn om hiervan af te wijken.