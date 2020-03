VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden heeft op haar website een overzicht gemaakt met de gevolgen van de corona aanpak voor weekmarkten, afval, openbaar vervoer en dergelijke.

Zo is te lezen dat de weekmarkten in Vijfheerenlanden vooralsnog gewoon doorgaan om te voorzien in de eerste levensbehoeften. "Wel moeten we ons aan een paar dingen houden: we houden anderhalve meter afstand van elkaar en we betalen alleen via Pin betalingen", zo is te lezen.

Inwoners van Leerdam zijn verdeeld over het doorgaan van de weekmarkt, zo is te lezen op de Facebookpagina Nieuw Leerdam. 'Hoe is 't mogelijk dat er markt is in Leerdam?' is één van de reacties. Maar ook: 'Heerlijk rustig op de markt nu.. doe liever wat boodschappen buiten in de openlucht dan in een besmet winkelpand..!'

En verder

• Het afval wordt vooralsnog normaal opgehaald door Waardlanden en de afvalbrengstations zijn open. Mogelijk verandert dit door personeelsgebrek. Houd de website van Waardlanden in de gaten voor actuele informatie.

Bureau OVL blijft bereikbaar via het gebruikelijke e-mailadres en telefoonnummer (wachttijden kunnen iets langer zijn dan u van hen gewend bent).

• De bibliotheken sluiten de vestigingen tot 6 april. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Bibliotheek Lek & IJssel.

• Het openbaar vervoer rijdt vanaf vandaag volgens een aangepaste dienstregeling. De servicewinkel in Gorinchem heeft aangepaste openingstijden. Verzoek aan busreizigers: stap via de achterdeur in en check daar in. Zo verminderen we het aantal contactmomenten tussen reizigers en buschauffeurs. Meer informatie vindt u op qbuzz.nl of ov-nl.nl

Veerverbindingen

Ook voor de veerverbindingen hebben de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus gevolgen:

• In verband met het coronavirus is de start van het vaarseizoen van het fiets-en voetveer De Overkant tussen Ameide en Lopik tot nader order uitgesteld. Deze stond aanvankelijk gepland voor zaterdag 4 april. Dit betekent dat het veer in elk geval gedurende de gehele maand april uit de vaart zal zijn. Nadere info volgt via De Overkant, voetveer-ameide-lopik.nl.

• Voetveer Vrevia (tussen Vreeswijk en Vianen) meldt de volgende maatregelen: 'In verband met de verspreiding van het Coronoavirus vragen wij u om vanaf heden tot nadere berichtgeving zélf contant en gepast af te rekenen voor de overvaart (0,80 euro voor voetgangers 1,20 euro voor fietsers). Zo beschermen wij u en onze schippers. We vertrouwen op uw medewerking.'

Meer informatie: www.vijfheerenlanden.nl.