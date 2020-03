Voedselbank Giessenlanden-Zederik gaat door met voedsel uitgeven

REGIO • Er zijn in Nederland al diverse voedselbanken die in deze onzekere tijden hun deuren hebben moeten sluiten.

Het bestuur van Voedselbank Giessenlanden-Zederik heeft ondanks deze omstandigheden besloten gewoon voedsel te blijven uitgeven, weliswaar met wat logistieke aanpassingen.

Mensen die door de huidige omstandigheden in de problemen zijn gekomen, kunnen onder aangepaste voorwaarden, tijdelijk een voedselpakket aanvragen. "Wij denken daarbij onder andere aan ZZP-ers zonder financiële buffer", meldt de Voedselbank Giessenlanden-Zederik. Voor verdere inlichtingen zie de website www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl.

Om dit te kunnen realiseren is alle voedsel uiteraard van harte welkom. Wie voedsel over heeft of wie voedsel nodig heeft, kan contact opnemen met Wil Verhaar van de Voedselbank via 06-45552779.