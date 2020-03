McDrive van McDonald's weer open

ALBLASSERDAM • McDonald's heeft extra maatregelen genomen om gasten via de McDrive een geheel contactloze bestelmogelijkheid te bieden. Sinds dinsdagmorgen zijn alle McDrives in Nederland weer geopend nu bekend is geworden dat afhalen onder strikte voorwaarden weer toegestaan is.

Afgelopen zondag 18.00 uur zijn op last van de overheid in heel Nederland alle restaurants gesloten voor bezoek, zo ook de McDonald's restaurants in Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam. Maandagavond 16 maart kreeg McDonald's Nederland groen licht van de overheid dat de McDrives weer open mochten. Dit is dinsdagochtend 17 maart om 07.00 uur gebeurd.

De contactloze bestelmogelijkheid via de McDrive is vorige week al uitgerold in heel Nederland na de steeds verdergaande verspreiding van het coronavirus in ons land. Dit is een aanvulling op de zeer strikte hygiëne procedures die altijd al gehanteerd worden in de restaurants, zoals het zeer frequent handen wassen volgens strenge procedures. Alle gasten wordt momenteel verzocht zoveel mogelijk met de PIN te betalen.

Dick Bovekerk, franchisenemer van McDonald's Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam: "In deze bijzondere tijd doen we er alles aan om de veiligheid en gezondheid van onze gasten en medewerkers te kunnen garanderen, maar ook om mensen weer even zorgeloos te kunnen laten genieten van onze heerlijke producten. Dit betekent dat we elk fysiek contact zoveel mogelijk vermijden en bestellen in de McDrive zelfs geheel contactloos laten verlopen: van het betalen tot aan het afgeven van de bestelling."

"Onze gasten wordt tevens verzocht hun bestelling direct mee te nemen en niet op de parkeerplaats of in de buurt samen te scholen. De parkeerplaats zal dan ook afgesloten worden. Wij rekenen op het begrip van onze gasten." Dat is ook de reden dat de McDrive alleen geopend is voor bezoekers in auto's en tweewielers. Het contactloos bestelproces en de veiligheid kan namelijk niet gegarandeerd worden indien mensen lopend door de McDrive gaan.

Bovekerk: "We zijn als directie en management ongelooflijk trots op ons flexibele team! Laten we er samen het beste van maken. Mochten er wijzigingen in de maatregelen komen dan houden wij iedereen uiteraard op de hoogte via onze social media-kanalen."

De McDonald's Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam hanteren de volgende openingstijden van de McDrive: alle dagen van 07.00 tot 01.00 uur.