Bibliotheek Lek & IJssel helemaal dicht

REGIO • De Bibliotheek Lek & IJssel sluit haar vestigingen tot 6 april

Om de verspreiding van het Coronavirus te helpen voorkomen, sluit de Bibliotheek Lek & IJssel al haar vestigingen in de gemeente IJsselstein, Houten en Vijfheerenlanden. Daarnaast zijn alle activiteiten afgelast.

Leden en bezoekers worden via de website en via Social Media geïnformeerd over de gevolgen van deze sluiting. De Online Bibliotheek is altijd open met veel e-books en luisterboeken.

Voor actuele informatie kijkt: www.bibliotheeklekijssel.nl/nieuws.