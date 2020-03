Veiligheidsregio Utrecht schaalt op naar GRIP 4

REGIO • De bestrijding van het coronavirus vraagt om ingrijpende maatregelen. Met de 26 gemeenten in de regio Utrecht, waaronder ook de gemeente Vijfheerenlanden, schaalt de Veiligheidsregio Utrecht op naar een nog meer gecoördineerde werkwijze.

Deze werkwijze, die ook wel 'GRIP 4' wordt genoemd, is er om alle bij een crisis betrokken diensten, zoals de brandweer, de geneeskundige zorg en de politie, optimaal te laten samenwerken. Alle veiligheidsregio's in Nederland zijn naar deze procedure opgeschaald.

Voorzitter

In de regio Utrecht betekent dit dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, nu Coördinerend Bestuurder is. Hij vormt een Regionaal Beleidsteam (RBT) dat bestuurlijke besluiten neemt, die zo nodig gelden voor alle gemeenten in Utrecht. Er is ook een Regionaal Operationeel Team actief waarin crisisfunctionarissen van alle diensten permanent samenwerken.

De inzet van de brandweer van Veiligheidsregio Utrecht is belangrijk voor de veiligheid van de regio. De Veiligheidsregio Utrecht volgt de landelijke richtlijnen en zorgen ervoor dat de continuïteit bij de brandweer geborgd is.

Meer informatie

Als voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft burgemeester Van Zanen een videoboodschap doen uitgaan.

Vandaag zijn extra maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het #coronavirus. Bekijk de eerste reactie van burgemeester Van Zanen.?? pic.twitter.com/m3WPNPiIds — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) March 12, 2020

In de algemene informatievoorziening over het coronavirus en de gevolgen in Nederland volgt de VRU het landelijke beleid.

Meer informatie over het coronavirus via RIVM.nl, Rijksoverheid.nl en de GGD regio Utrecht. Of bel het landelijke informatienummer: 0800-1351 bellen, dagelijks van 8:00 tot 22:00 uur.