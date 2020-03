Jubilaris kerkkoor Vita Nova in het zonnetje

GIESSEN-OUDEKERK • Op de repetitieavond van 10 maart is mevrouw C. Prins als jubilaris gehuldigd. Zij is al 30 jaar lid van het kerkkoor Vita Nova van de Hervormde gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum.

Ze altijd een trouw lid en hoopt dat nog lange tijd te blijven. Door de voorzitster werd ze verrast met een heerlijke doos bonbons.