Kinderen willen speelplaats voor gehandicapte leeftijdgenootjes

MOLENLANDEN • Kinderen die deelnamen aan het project 'Kids op de Kaart' in Molenlanden, willen een speelplaats voor gehandicapte kinderen in hun gemeente. Burgemeester en wethouders zijn bereid de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken.

Aan het project 'Kids op de Kaart', dat kinderen wil betrekken bij politiek en samenleving, namen veertig kinderen van twaalf Molenlandse scholen deel. Op maandag 9 maart brachten ze in de raadszaal in Hoornaar verslag uit van hun bevindingen.

Kinderburgemeester

Burgemeester Theo Segers: "Ze hebben nagedacht over de vraag: hoe kunnen wij als kinderen een bijdrage leveren? Ze willen onder andere speelplaatsjes voor gehandicapte kinderen. En een speelplaats voor kinderen van tien jaar en ouder. Ook hebben ze ideeën om oudere mensen in beweging te krijgen. We gaan kijken wat wij kunnen doen. Ook over het aanstellen van een kinderburgemeester en kindergemeenteraad gaan we praten."

Onveilige plekken

Wethouder Johan Quik heeft beloofd samen met een aantal kinderen te kijken naar onveilige verkeerssituaties bij twee scholen. Wethouder Arco Bikker: "Er waren ook kinderen die leeftijdgenootjes met een taalachterstand willen helpen. Ze stelden onder andere voor om in brieven van de gemeente meer plaatjes te zetten, zodat de tekst begrijpelijker wordt. We willen alle voorstellen van de kinderen bundelen en bekijken wat we eruit kunnen pakken, om daar een vervolg aan te geven. " Quik: "We zullen het op een terugkomdag ook uitleggen als dingen niet kunnen."