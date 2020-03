College Molenlanden: De Spil toch beste optie voor huisvesting gemeente

• Nieuwbouw bij en verbouw van De Spil in Bleskensgraaf is goedkoper dan een leaseconstructie. (Foto: aangeleverd)

• Nieuwbouw bij en verbouw van De Spil in Bleskensgraaf is goedkoper dan een leaseconstructie. (Foto: aangeleverd)

MOLENLANDEN • De huisvesting van de gemeente Molenlanden onderbrengen bij een investeerder/belegger is twee keer zo duur als het geschikt maken van locatie De Spil in Bleskensgraaf. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders na een marktverkenning.

Eind 2019 vroeg de gemeenteraad het college een aantal opties uit te werken voor de huisvesting van de gemeente Molenlanden. Wethouder Bram Visser meldt nu: "In antwoord op het amendement van de raad in december, hebben we vanmorgen als college besloten dat een leaseconstructie met een investeerder/belegger niet de weg is. Een belegger wil rendement maken op zijn investering en ook de btw maakt dat het fors duurder is."

Binnen- en buitendienst

De conclusie ziet het college als een bevestiging van eerdere besluiten: nieuwbouw voor de binnen- en buitendienst bij De Spil en verbouwing van De Spil voor de raadsvergaderingen. Visser: "Tevens hebben we besloten om, for the time being, het oude gemeentehuis in Hoornaar beter geschikt te maken als centrale huisvesting. Daarvoor gaan we de raad om een budget vragen. Het gaat om 450.000 euro." Medewerkers zullen de locatie in Hoornaar gebruiken totdat de nieuwbouw gereed is.

Krediet

Hoeveel geld er nodig is voor de locatie De Spil weet het college in mei. "Waarschijnlijk komen we in mei met een aanvraag voor krediet voor de nieuwbouw", aldus Visser. "Nu komen we met een bevestiging van het programma van eisen dat er al was. De raad gaat er volgende week, dinsdag 17 maart, in de meningsvormende vergadering over spreken."

Raadzaal

Het gaat een kleine drie jaar duren voordat de medewerkers van de gemeente de nieuwe locatie in gebruik kunnen nemen. Visser: "Als alles meezit, kan de burgemeester medio 2022 het lintje doorknippen. Je moet er ruim 2,5 jaar voor uittrekken denk ik. We proberen de verbouwing van de raadzaal eerder klaar te laten zijn. Zodra De Spil klaar is, kan de raadzaal in Hoornaar geschikt gemaakt worden als werklocatie. We willen het gebouw in Hoornaar op een sobere en functionele manier geschikt maken voor de medewerkers."

Locatie Hoornaar

Nieuwbouw in eigen beheer is niet alleen goedkoper dan een leaseconstructie, het is ook goedkoper dan een verbouwing van het bestaande gemeentekantoor in Hoornaar. Burgemeester en wethouders stellen de raad dus voor om te kiezen voor nieuwbouw van een centrale werklocatie in Bleskensgraaf, het behoud van de gemeentewerf in Noordeloos en het geschikt maken van dorpshuis De Spil als vergaderlocatie voor de gemeenteraad.

Om uitvoering te geven aan het verzoek van de raad heeft het college onder andere contact gezocht met een bedrijfsmakelaar om een marktverkenning uit te laten voeren. Daarnaast zijn ook de mogelijkheden onderzocht bij verschillende regionale ontwikkelaars/bouwers en heeft bureau TwijnstraGudde advies uitgebracht.

Exploitatielasten hoger

Om de kosten van een verbouwing van het bestaande gemeentekantoor in Hoornaar tot centrale werklocatie in te schatten, zijn er schetsontwerpen gemaakt. Aan de hand van deze ontwerpen zijn de verbouwkosten geraamd en de bijbehorende jaarlijkse kapitaals- en exploitatielasten berekend. Uit deze ramingen blijkt dat de renovatiekosten voor het bestaande gebouw in Hoornaar even hoog zijn als de kosten voor de gehele nieuwbouw. Alleen zijn de jaarlijkse kapitaals- en exploitatielasten veel hoger dan bij nieuwbouw. Dit komt met name door de kortere afschrijvingsduur en doordat de nieuwbouw lagere exploitatielasten kent. Ook zijn duurzaamheidsmaatregelen eenvoudiger te behalen en komt de grond van het voormalige gemeentehuis in Hoornaar beschikbaar voor herontwikkeling.