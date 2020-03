Succesvolle technieklessen op basisscholen in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De technieklessen in samenwerking met MC Forte op CBS Eben Haezer en CBS Rehoboth in Groot-Ammers waren een groot succes.

Met de introductie van een project van 12 weken in het kader van de werkdrukverlichting voor de leerkrachten van twee scholen uit Groot-Ammers heeft MC Forte een prachtige tool ontwikkeld. Vakdocenten Piet Versteeg en Wim Verhoeven zijn razend enthousiast.

Door het ontwikkelen van een totaallespakket Techniek voor MC Forte hebben meester Piet en Meester Wim een klik met de leerlingen van groep 1 tot en met 8. Eén dag in de week nemen zij de lessen over van de leerkrachten van alle groepen. De leerlingen krijgen 45 minuten les over diverse onderwerpen uit de techniek. Piet en Wim zijn begonnen met een carrousel van zes lessen over verbindingen uit de techniek voor de bovenbouwgroepen. Hierbij komen onderwerpen als spijkeren, schroefverbindingen, bouten en moeren, zagen en boren aan bod. Met als afsluiting het thema over fietsen: met banden plakken, demonteren van wielen en kettingspannen. De leerlingen gaan ontdekken dat ze met hun handen ook kunnen werken. Zij leren spelenderwijs de techniek. Piet geeft aan dat het juist in deze fase op school niet vroeg genoeg kan worden begonnen om de leerlingen kennis te laten maken met de techniek. In het bedrijfsleven is een groot tekort aan technisch geschoolde mensen.

Bij de onderbouwgroepen 1 tot en met 4 is een bouwproject uitgevoerd. Hier gingen de kinderen met 'Kapla' bouwstenen de beginselen leren van de diverse bouwstijlen. Waarbij er ook een echt huis op schaal werd gebouwd met gebruikmaking van natuurlijke producten. Zelf leem maken vanuit klei. Stenen maken in handvormen en de dakbedekking van riet. Na afloop van dit bijzondere project ontvangen alle leerlingen een techniekcertificaat.