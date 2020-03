REGIO • Als je op zoek bent naar een stukadoor die jouw nieuwe of huidige woning opnieuw kan stucen dan zul je onder meer benieuwd zijn naar de prijs. Dit is logischerwijs erg belangrijk. Natuurlijk wil je ook niet te veel betalen voor het stucwerk, want dat zou zonde zijn van het geld. Alsnog wil je wel een kwalitatieve stukadoor, want het werk moet wel goed gebeuren.

"Wat zijn de prijzen van het stucwerk?" zul je je dus afvragen. Om heel eerlijk te zijn is deze vraag niet op een makkelijke manier te beantwoorden. De tarieven die de stukadoors vragen is namelijk heel erg verschillend. Daarnaast hangt de prijs ook af van de klus. Als je het volledige huis wilt laten stucen dan zal dit logischerwijs meer kosten dan wanneer alleen de woonkamer van jouw woning voorzien moet worden van stucwerk. Het is daarom aanbevolen om een offerte aan te vragen bij een aantal stukadoorbedrijven zodat jij kunt kiezen voor degene die het relatief gezien het goedkoopst en het best is.

Desondanks is er wel een gemiddelde prijs voor het stucen, dit wordt per vierkante meter aangegeven. Vaak wordt dit dan ook de prijzen stucen prijs per m2 genoemd. Gemiddeld zal het stucen per vierkante meter van een meter tussen de 9 en 20 euro kosten. Hierbij gaan we er van uit dat het om glad stucwerk gaat, want in de verschillende typen van stucen zit ook weer een prijsverschil. Als jouw plafond voorzien moet worden van stucwerk dan zal dit weer een stukje duurder zijn, het tarief zal dan tussen de 14 en 20 euro per vierkante meter liggen.

De prijs van het stucwerk hangt dus ook af van het afwerkingssoort. Over het algemeen zal spackspuitwerk het goedkoopste zijn. Dit is gespoten korrel en kost per vierkante meter 5 tot en met 11 euro. Raapwerk kost juist het meeste van alle soorten. Dit is dik stucwerk vanaf 1 centimeter. Inclusief mat en loonkosten zal dit gemiddeld tussen de 18 en 30 euro kosten per vierkante meter. Natuurlijk heb je nog een aantal andere opties die tussen deze twee uitersten in vallen.