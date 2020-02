Oude kasteelheer blij verrast met gloednieuwe postzegels

SCHELLUINEN • 'Voormalig kasteelheer Jan Snouck' keerde vrijdagmiddag 21 februari even terug bij zijn jachtslot Schelluinderberg, om er gloednieuwe postzegels in ontvangst te nemen. Hij kreeg ze ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Schelluinen.

Jan Snouck (1510-1585), voor deze gelegenheid gespeeld door het in Schelluinen wonende Molenlandse raadslid Bert Snoek, toonde zich blij verrast met de zegels. Daarop is onder meer het door de nieuwe eigenaren fraai gerestaureerde plaatselijke jachtslot Schelluinderberg in volle glorie te zien. Snouck was de bouwheer van het huis Schelluinderberg zoals wij dat nu kennen. Hij vormde het oude huis in het midden van de 16e eeuw om tot een fraai Renaissance buitenverblijf.

De postzegels zijn inmiddels voor iedereen verkrijgbaar bij de initiatiefnemer, de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen. Ze kunnen gewoon worden gebruikt om post mee te frankeren. Maar ook als verzamelaarsobject zullen ze zeker aftrek vinden. Er zijn drie verschillende zegels in de verkoop, allemaal geënt op de historie van het dit jaar zijn 800-jarig bestaan vierende Schelluinen. Ze tonen respectievelijk het fraaie slot Schelluinderberg, een ridder van de commanderij en een zeldzaam beeldje dat resteert van de oude middeleeuwse kerk van Schelluinen. Het ontwerp van de zegels is van de hand van Martine den Boer van Studio Excello in Gouda.

De postzegels zijn gedrukt in velletjes van vijf identieke zegels die 9 euro per velletje kosten. Losse zegels kosten 2 euro per stuk. Ze zijn te verkrijgen tijdens openingstijden in Museum Het Reghthuys in Giessenburg (Dorpsstraat 10). Verder zijn ze dit jaar te koop tijdens activiteiten in het kader van Schelluinen800, zolang de voorraad strekt.

Meer informatie over de zegels en de verkrijgbaarheid ervan is te vinden op de website https://schelluinen800.wordpress.com/category/nieuws/.