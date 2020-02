A.A. de Haan Stichting doneert 100.000 euro

PAPENDRECHT • Uit handen van Kees de Bruin (voorzitter), Caroline Vreugdenhil (secretaris) en Arnold de Haan (penningmeester) van de A.A. de Haan Stichting ontvingen voorzitter Ad van Driel en secretaris Jennie Vos van het bestuur van hospice De Cirkel een cheque van 100.000 euro voor de bouw van hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard in Papendrecht.

Als plek van de uitreiking was Andoornlaan 200 in Papendrecht gekozen: de locatie waar op dit moment wordt gebouwd aan het nieuwe hospice dat naar verwachting in het najaar klaar zal zijn.

De A.A. de Haan Stichting is in het leven geroepen om instellingen of personen in de Alblasserwaard die zich richten op sociale, culturele of charitatieve doelen, op het milieu of op andere maatschappelijk verantwoorde initiatieven te steunen. Initiatiefnemer van de Stichting, die sinds 1995 bestaat, is oud-directeur A.A. de Haan (1932-2012) van De Haan Minerale Oliën BV in Alblasserdam. Voorzitter Kees de Bruin, tevens voormalig burgemeester van Papendrecht, noemt het hospice een doel dat prima binnen de gedachtegang van de stichting past. "We zijn verheugd over de komst van een hospice in de Alblasserwaard. Een voorziening die echt in een maatschappelijke behoefte voorziet en waar wij dus graag letterlijk een steentje aan bijdragen."

Solide organisatie

Wat hij ook bijzonder vindt, is dat er zoveel vrijwilligers bijdragen aan een hospice. "Zonder hen heeft een hospice geen bestaansrecht. Fantastisch dat de samenleving dit mogelijk maakt." Uiteraard heeft de A.A. de Haan Stichting gedegen onderzoek gedaan naar het reilen en zeilen van hospice De Cirkel voordat het besloot een donatie te geven. "Wij willen zekerheid hebben dat een initiatief levensvatbaarheid heeft en dat er een solide organisatie achter staat. Uit de diverse gesprekken die we hebben gevoerd, bleek dit het geval." Penningmeester Arnold de Haan: "In onze donatierondes geven we aan diverse initiatieven. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van circa 35.000 euro per jaar. Hiermee maken we uiteenlopende activiteiten in de Alblasserwaard mogelijk. Daarnaast doneren wij om het jaar een groot bedrag. Hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard in Papendrecht is daar een voorbeeld van. Met 100.000 euro ondersteunen wij de realisatie van dit nieuwe hospice."

Het bestuur van hospice De Cirkel is heel dankbaar voor deze prachtige gift die letterlijk in de stenen wordt gestoken. "Dank voor het vertrouwen en dank voor de betrokkenheid," aldus Ad van Driel. "Dit betekent zoveel voor ons. Het is de kroon op het harde werken dat alle vrijwilligers doen voor mensen die niet lang meer te leven hebben." Voor de bouw van het nieuwe hospice is veel geld nodig. "Met deze gift zijn we weer een stapje verder op weg om onze financiële lasten te verlagen. Natuurlijk is er nog veel meer geld nodig, want bij de bouw, inrichting en exploitatie van een hospice komt heel veel kijken. Ook omdat we de eerste jaren geen overheidssubsidie krijgen. Maar het is heel fijn om te weten dat ons initiatief zo wordt omarmd in de regio en dat mensen bereid zijn op deze manier bij te dragen. Geweldig."

Voor meer informatie of aanmelding als vrijwilliger: secretariaat@hospicedecirkel.nl.