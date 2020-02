Eerste huiskamerfestival brengt theater naar Lexmond

LEXMOND • Lexmond beleeft op zondagmiddag 19 april zijn eerste huiskamerfestival. Initiatiefneemster Willeke Versluis van Herbergh De Drie Snoecken hoopt dat ook mensen die zelden of nooit naar het theater gaan een kaartje kopen.

Het idee is niet nieuw; er zijn meer plaatsen waar mensen hun huiskamers openstellen voor optredens van muzikanten, cabaretiers en acteurs. Maar voor Lexmond is het festival een primeur. Willeke: "Ik heb al langer de wens meer te doen met theater, omdat er op dat gebied niet veel gebeurt in Lexmond. Ik wilde ook dat het laagdrempelig zou zijn. Een kaartje voor vier voorstellingen van een half uur kost 17,50 euro. Je krijgt ook nog een pauzedrankje."

Cultuurfonds

Om het festival mogelijk te maken deed Willeke een beroep op het cultuurfonds van de gemeente Vijfheerenlanden. En ze nam contact op met Mirjam van den Bogaard uit Gorinchem. Zij organiseerde een vergelijkbaar festival in haar stad. "Zij was heel enthousiast en heeft een netwerk. Ze helpt mij bij de organisatie en heeft opkomende artiesten geregeld. Er komt ook een aantal muzikanten uit Lexmond."

Artiesten

De locaties van de huiskamers waar het festival zal plaatsvinden zijn nog geheim. "Dat is een verrassing." Eén locatie wil ze wel verklappen: "Dat is ons huiskamerrestaurant." De artiesten zijn: Andries Tunru (met 'Vlees, vis, wal en schip'), Boomgaard & De Bruin (met 'Vleugellam'), Maria's Hot Rods en Elke Vierveijzer (met 'LUCHT').

Voor kinderen

Op zaterdagmiddag 18 april is er een programma voor kinderen. Kinderen van drie tot en met zes jaar kunnen genieten van een voorstelling van Peter en de Wolf. Zij moeten een begeleider meebrengen die geen entree hoeft te betalen. Voor kinderen van zeven tot en met twaalf is er een theaterworkshop. Tickets voor de zaterdagmiddag kosten 7,50 euro.

Kaartjes

Het programma op zondagmiddag duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Een kaartje bestellen kan via: http://www.dedriesnoecken.nl. Op deze site is ook meer informatie te vinden over het festival en de artiesten.