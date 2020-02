NLdoet in zwembad De Dompelaar

GROOT-AMMERS • Het Oranje Fonds organiseert ook dit jaar weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Zwembad De Dompelaar doet ook mee en nodigt iedereen uit om op zaterdag 14 maart een ochtend te komen helpen.

"We willen het zwembad weer klaarmaken voor de opening van het nieuwe zwemseizoen. De klusochtend is een gezellig sociaal gebeuren met een prachtig schoon en uitnodigend zwembadcomplex tot gevolg", zegt voorzitter Peter Kwakernaak van Vrienden van De Dompelaar.

Meedoen als bedrijf

Meedoen aan NLdoet geeft bedrijven een positieve impuls, zoals gemotiveerde medewerkers, toegang tot nieuwe netwerken en media-aandacht. Daarnaast is het inspirerend en leuk. Bedrijven of particulieren die bij zwembad De Dompelaar in actie willen komen kunnen zich aanmelden via www.nldoet.nl of 0184-661684.